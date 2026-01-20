Servitris/Servitör till Sandviks Kvarn
2026-01-20
Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger restaurang , museum, cafeteria, kiosk, golfbanor, boulebana, flygfält, grilll och pizzeria.
Inför sommarsäsongen 2026 söker Servitris/Servitör till vår restaurang
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
