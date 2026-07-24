Servitris/servitör till asiatisk restaurang sökes!
Luc Invest AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2026-07-24
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Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull servitris som vill arbeta hos oss i Helsingborg. Tjänsten innebär arbete både på förmiddagar och kvällar, samt helger.
Vi ser gärna att du är social, tålmodig och har lätt för att samarbeta med både gäster och kollegor. Tidigare erfarenhet inom service är meriterande, men inget krav.
Det finns även möjlighet att lära sig att tillaga sushi till vår asiatiska lunchbuffé, och vi skulle uppskatta om du är intresserad av att lära dig detta. Tidigare erfarenhet av att göra sushi är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som:
Talar svenska och kan kommunicera väl med gäster och personal.
Är tillgänglig för arbete både på förmiddagar och kvällar.
Kan arbeta helger.
Är flexibel, positiv och gillar att ge god service.
Är intresserad av att lära dig att göra sushi till vår asiatiska lunchbuffé.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Svensktalande.
CV med bild (antingen i CV:t eller som separat fil).
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV med bild till: 073-580 91 76 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: elinhong@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luc Invest AB
(org.nr 556770-7632) Kontakt
Elin Hong elinhong@live.se 0735809176 Jobbnummer
10010566