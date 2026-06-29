Servitris/Servitör på Brasserie Bouquet 80-100%
Café & Brasserie Oscar AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-06-29
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Är du nytänkande och tycker om att utveckla din arbetsplats, lockar det dig att stödja ambitionerna mot ständig utveckling och att bidra till den goda stämningen? Om så är fallet kan detta vara en tjänst för dig.
Nu söker vi nya medarbetare till vårat populära Brasserie. Är du nytänkande och tycker om att utveckla din arbetsplats, lockar det dig att stödja ambitionerna mot ständig utveckling och att bidra till den goda stämningen? Om så är fallet kan detta vara en tjänst för dig.
3 egenskaper vi uppskattar är:
• Ambitiös
• Socialt intelligent
• Mogen
På Brasserie Bouquet är ambitionen att bli en självklar mötesplats för linköpingsborna. Vi vill med bra stämning bland personal och gäster skapa en harmonisk miljö för alla. Vi har ett väldigt brett utbud av mat, dryck och bröd. På våran året om-uteservering är ambitionen att skapa en oas mitt i centrala Linköping, precis vid stora torget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör Brasseriet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Café & Brasserie Oscar AB
(org.nr 559025-0089)
Tanneforsgatan 8 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Jobbnummer
9984274