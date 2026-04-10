Servitris/servitör med känsla för värdskap
Servitris / Servitör med känsla för värdskap - bli en del av Margretetorp
Om jobbet
Älskar du mötet med människor och känslan av att skapa en upplevelse utöver det vanliga?
Har du ett naturligt sätt att få gäster att känna sig välkomna, sedda och omhändertagna? Då kan det vara dig vi söker.
På Margretetorp Gästgifvaregård är service mer än att servera mat - det är ett värdskap. Här möts tradition och nutid i en miljö där varje detalj bidrar till helheten. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vem är du?
Du är social, uppmärksam och har en positiv energi som smittar av sig - både på gäster och kollegor. Du förstår att det lilla extra gör stor skillnad och du trivs i en roll där tempot kan skifta snabbt.
Du gillar att arbeta i team, är flexibel och tar ansvar för din del - samtidigt som du alltid är redo att hjälpa till där det behövs.
Du har erfarenhet av servering, eller en stark vilja att lära dig yrket. Har du dessutom intresse för mat och dryck är det ett stort plus.
Det viktigaste? Att du vill bidra till en varm atmosfär där gästerna känner: "Hos oss är du alltid hemma."
Ansvarsområden
Servera mat och dryck med hög kvalitet och närvaro
Skapa en välkomnande och personlig upplevelse för varje gäst
Samarbeta med kök och kollegor för ett smidigt flöde
Bidra till merförsäljning genom rekommendationer
Säkerställa att restaurangen håller hög standard i alla delar
Vi erbjuder dig
En vacker arbetsplats vid Hallandsåsens sluttning
Ett härligt team med energi, glädje och gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom service och värdskap
En arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans
Arbetstider som inkluderar dag, kväll och helg enligt schema Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: martin.millefors@margretetorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Margretetorps Gästgifvaregård AB
(org.nr 556219-6401), http://www.margretetorp.se
KÄGLE VÄG 9 (visa karta
)
266 98 HJÄRNARP Arbetsplats
Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag Jobbnummer
9848720