Servitris/servitör med känsla för värdskap
Olsen, Lars Gustav Georg / Servitörsjobb / Ängelholm Visa alla servitörsjobb i Ängelholm
2026-07-24
, Åstorp
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Vi söker en erfaren stjärna på service till vår lunchrestaurang Trädgårdsköket på Hedentorps i Ängelholm.
Vi söker dig med flera års erfarenhet inom restaurangservice, som älskar mötet med människor där gäster möts av ett professionellt bemötande, hög kvalitet och en proffsig service. Du får med andra ord, gästerna att känna sig välkomna och omhändertagna.
I rollen ansvarar du för den dagliga driften i matsalen där du leder och coachar personalen och inspirerar teamet att utvecklas. Samtidigt är du en självklar del av den dagliga servicen och arbetar aktivt som servitris/servitör.
Vår restaurang är en del av Hedentorps fantastiska miljö, där du är med och skapar en varm, professionell och minnesvärd helhetsupplevelse tillsammans med ett härligt team.
Vi söker dig som
Du säkerställer att varje gäst möts av ett professionellt bemötande, hög kvalitet och en proffsig service. Du har förmågan att se både detaljerna och helheten, arbetar strukturerat och vet hur man prioriterar rätt även när tempot är högt.
Vi söker dig som är glad, framåt, positiv och brinner för kundservice/värdskap
Du är social, uppmärksam och ansvarstagande och har ett öga för de små detaljerna som gör den stora skillnaden för gästen
Du gillar att arbeta i team, är flexibel och tar ansvar för din del – samtidigt som du alltid är redo att hjälpa till där det behövs
Vi söker dig som ser möjligheter i allt och alla och som alltid jobbar för att ge våra gäster den bästa upplevelsen. Du ska vara prestigelös och se att vi hjälper varandra att göra ett bra jobb, än att se till din egen arbetsprestation.
Vill du vara med på vår resa och skapa något fantastiskt tillsammans?
Känner du igen dig? Skicka ansökan till: butik@hedentorps.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: butik@hedentorps.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis restaurang". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olsen, Lars Gustav Georg
Kullavägen 95 (visa karta
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262 54 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Hedentorps Plantskola Kontakt
Liv Göransdotter butik@hedentorps.se Jobbnummer
10011221