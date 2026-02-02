Servitris/Servitör/Frukostvärd, Scandic Västerås - Vi söker efter fler ser
Scandic Hotels AB / Servitörsjobb / Västerås Visa alla servitörsjobb i Västerås
2026-02-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
, Södertälje
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera stjärnor till vår restaurang!
Alla våra kollegor i restaurangen har en sak gemensamt. En passion för att skapa fantastiskt värdskap!
Vi utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic och oss på Scandic Västerås!
Just nu söker vi:
• Servitörer/Servitriser som vill arbeta hos oss extra vid behov och under sommarsäsongen.
Vi söker personal både för arbete på morgon (frukost, där de första av oss börjar kl.05:00/06:00) och kvällstid (á la carte servering/bar).
Är det någon arbetstid du föredrar eller endast söker inför sommarsäsongen, skriv med det i din ansökan. Är det endast en viss period under sommaren som du kan arbeta, skriv med det i din ansökan.
Om du arbetar under sommarsäsongen hos oss, arbetar du varannan helg.
Startdatum enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta extra hos oss innan sommarsäsongen börjar för att påbörja din upplärning. Där vi under sommaren har som mest att göra v.28-31.
Vi ser att du som söker denna tjänst gärna har tidigare erfarenhet från restaurangyrket men det är inget krav.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9718917