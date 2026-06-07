Servitris/ servitör Extra
Tulebaren AB / Servitörsjobb / Sundbyberg Visa alla servitörsjobb i Sundbyberg
2026-06-07
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Vi söker en erfaren servicepersonal som vill arbeta extra och som vill bli en viktig del av vår utveckling – från hamburgerrestaurang till en komplett à la carte-upplevelse.
Du har erfarenhet från restaurang med höga krav på service, tempo och kvalitet. Du är trygg i din roll och förstår helheten mellan matsal och kök.
Vi söker dig som:
är naturligt serviceinriktad och uppmärksam
har god känsla för tempo och flöde i matsalen
kan arbeta både självständigt och i team
är lösningsorienterad och prestigelös
har intresse för mat och dryck
talar och skriver obehindrat på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
endast mail
E-post: info@burgersnbeer.nu Arbetsgivare Tulebaren AB
(org.nr 559304-6674)
Tulegatan 17 (visa karta
)
172 78 SUNDBYBERG Jobbnummer
9951148