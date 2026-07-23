Servitris/ servitör

L & L i Ystad AB / Receptionistjobb / Ystad
2026-07-23


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Vi välkomnar en servitris/ servitör som bor i Ystad med omnejd till oss för deltidsjobb. Du ska vara strukturerad och tycker om att hålla ordning och rent på arbetsplatsen. Språk svenska och engelska.
Är du stökig, slarvig , kan vara otrevligt på grund av instabilt humör, eller tycker om att surfa på arbetstider, låt bli att söka denna tjänst. Sök ej jobb om du bor längre än 20 km från Ystad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: Oishiingon@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
L & L i Ystad AB (org.nr 559112-7104)
Hamngatan 11 (visa karta)
271 43  YSTAD

Jobbnummer
10010417

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