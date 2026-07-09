Servitris , servitör
Aaimas AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun
2026-07-09
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Servispersonal sökes till Aaima Kitchen i Falun (Deltid)Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Aaima Kitchen i Falun söker en engagerad och serviceinriktad servispersonal på deltid. Vi söker dig som trivs med att arbeta i restaurangmiljö, tycker om att ge god service och vill vara en del av ett professionellt team.Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar från gäster.
Servera mat och dryck.
Ge gäster ett professionellt, vänligt och serviceinriktat bemötande.
Hålla restaurangen ren, trivsam och välkomnande.
Samarbeta med kökspersonal och övriga medarbetare för att säkerställa en hög servicenivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering eller restaurangarbete.
Är serviceinriktad, positiv och har ett professionellt bemötande.
Är ansvarstagande, punktlig och pålitlig.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Det är meriterande om du kan kommunicera på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är en fördel.
Anställningsform
Deltid
Arbetstid cirka kl. 16.00–20.00 enligt schema.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Ersättning
Timlön enligt överenskommelse, baserad på erfarenhet och kvalifikationer.
Arbetsplats
Aaima Kitchen
Åsgatan 29 C
791 71 FalunSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@aaimakitchen.se
eller kontakta oss på 023-224 37 om du har frågor om tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01
E-post: info@aaimakitchen.se Arbetsgivare Aaimas AB
(org.nr 556845-8847)
Åsgatan 20 C (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
AaimaKitchen Jobbnummer
9997975