Servitris / Servitör
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Servitörsjobb / Mora Visa alla servitörsjobb i Mora
2026-06-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon i Mora
, Stockholm
eller i hela Sverige
Erfaren servitris sökes för sommaren, med möjlighet till arbete året runt. Svenska eller engelska är ett krav, liksom god kommunikation med kunder och kollegor.
ARBETSPLATS I MORA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: sandlergady@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon
Köpmannagatan (visa karta
)
792 30 MORA Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster Jobbnummer
9961952