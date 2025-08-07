Servitris/servitör 25 %
Jensen's Böfhus AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen's Böfhus AB i Malmö
, Borås
, Göteborg
, Jönköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Värd/värdinna på 25% till Jensen's Böfhus på Emporia
Som serveringspersonal är du restaurangens ansikte utåt och arbetar konstant för att ge våra gäster en superbra helhetsupplevelse med den bästa servicen hos oss. Din service ska inehålla proffesionallite, engagemang och effektivitet som vi anser är dem tre nyckelorden till en bra service.
På Jensen's Böfhus satsar vi stort på teamwork och sammanhållning eftersom glada och motiverande medarbetare är nyckeln till en bra gästupplevelse och en trivsam arbetsmiljö.
Du kommer att utbildas internt genom vår strukturerade träningsprogram som motsvarar ca 7 utbildningsdagar på arbetsplatsen.
Denna anställningsform på 25% kan du även kombinera med skolgång då dina arbetspass framförallt förekommer varranan helg och ca 2 kvällspass i veckan.Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Du har ett leende som smittar av sig och ett stort engagemang av intresse att ge våra gäster den bästa möjliga servicen.
Du har lätt för att fatta dig en överblick på dit område av gäster samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer som kräver ett arbete i högt tempo.
Du har en positiv inställning till gäster och kollegor även på dina dåliga dagar.
Du arbetar och tar egna initiativ, med ett stort fokus på dina gäster i ett välarbetat tempo som gör att ditt arbete blir mer effektivt.
Du ser ditt arbete med respekt och vill bidra med ett gott inflyttande som innefattar eget ansvar och skyldigheter.
Tjänsten:
Tar emot bordsbeställningar och ansvarar för servering av mat och dryck samt betalningar.
Avdukning och bordsuppdukning samt renlighet av övriga yter i restaurangen.
Konstant uppmärksamhet på dina gäster under deras besök hos oss.
Du ska vara bekväm med att hålla konstant gästkontakt på ett personligt nivå.
Du arbetar med att merförsälja och uppförsälja till alla dina gäster vid bordbeställningarna.
Aktivt bidra till att skapa och upprätthålla ett välfungerande samarbete och en god ton kollegor emellan.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider. Vi arbetar efter fyraveckorsscheman.
Bra lön enligt kollektivavtal samt en rad andra anställningsförmåner.
Du får dessutom möjlighet att arbeta utifrån ett väletablerat koncept i ett företag med ett gott ryckte i både Sverige, Danmark och Norge.
Jensen's Bøfhus är ett danskt företag med ett flertal restauranger runtom i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige finns det för närvarande i allt 3 restauranger i Malmö, Stockholm, Ta chansen att få arbeta i en spännande organisation med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Mer information om Jensen's hittar du på www.jensens.com Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen's Böfhus AB
(org.nr 556545-4252), http://www.jensens.se Arbetsplats
Jensens Bøfhus Jobbnummer
9449524