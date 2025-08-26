Servitris/Restaurangbiträde/Vinkännare på Public Eatery
2025-08-26
Älskar du att småprata med kunder, hälla vin och rekommendera druvor? Känner du stolthet över att din arbetsplats är välskött när du jobbar? Har du intresse för kaffe och drinkar?
Då passar du in hos oss!
Vi på Public Eatery, Bunkeflostrand behöver förstärkning i vårt team och hoppas på att hitta spindeln som saknas i vårt nät. Någon som kan bära tallrikar, sköta kassan och rekommendera vin. Barista/bartender kunskaper är ett plus.
Vi söker en glädjespridare som vill vara en del av ett team men som ändå gillar att jobba självständigt. Någon som är effektiv men ändå tar sig tid för en trevlig kommentar eller kan ge en hjälpande hand.
Du har självklart fyllt 20 år då alkohollagen kräver denna ålder för serveringsansvar och du har erfarenhet av alkoholförsäljning tidigare.
Vi serverar Street food och smashed burgers men även vällagade smårätter. Vi är ett litet team med de fördelar och nackdelar det innebär. Personlighet och flexibilitet är viktigt såväl som öga för helhet och detalj.
Vi erbjuder en schysst arbetsplats, följer kollektivavtal, lyssnar på teamets tankar och välkomnar eget initiativtagande.
Arbetspassen är både dagtid/kvällstid och helger. Viktigt är att man kan både dagtid vardagar och helger såväl som kvällar. Tjänsten ska tillträdas efter överenskommelse. Vi ser gärna att du har ambitionen att stanna minst 9 månader eller mer.
Tror du att det är dig vi söker? Skicka in ett CV där det framgår var du jobbat tidigare, hur mycket och hur länge samt ett personligt brev där du motiverar varför du passar in hos oss samt berättar vad du vill få ut av att jobba hos oss.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@publiceatery.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@publiceatery.se
