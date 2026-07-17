Servitris / Restaurangbiträde
Juvelsa Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vi på restaurang Drina Balkan Food & Drinks brinner för att göra våra gäster nöjda och glada, just nu söker vi därför efter nya tillskott till restaurangen för att kunna fortsätta erbjuda den bästa maten och servicen.
Vi söker dig som är glad och erfaren servitris/ servitör eller restaurangbiträde. Vi vill utöka vårt team med härliga människor som brinner för mat, Balkan-kultur och som älskar vara sociala.
Är du intresserad? Skicka in ditt CV och ett personligt brev på : jobb@drina.se
OBS! Ansökningar ENDAST via EMAIL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
ENDAST Email!
E-post: jobb@drina.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juvelsa Handelsbolag
Kronborgsgränd 14 (visa karta
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164 46 KISTA Arbetsplats
Drina Balkan Food & Drinks Kontakt
Ägare
Velibor Zivkovic jobb@drina.se Jobbnummer
10005857