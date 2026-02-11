Servitris och kock sökes till populära sommarrestauranger
2026-02-11
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Göteborg
Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande servitör/servitris till vårt team. Hos oss jobbar du i en levande restaurangmiljö där tempot kan vara högt men stämningen alltid är varm och professionell. Du blir en viktig del av upplevelsen för våra gäster. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med bordsservering, tar beställningar, serverar mat och dryck samt ser till att gästerna känner sig välkomna och omhändertagna. I rollen ingår även kassa, enklare förberedelser och hålla i ordning i restaurangen.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga.
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett härligt team, varierande arbetspass och en arbetsplats där du får utvecklas och ta ansvar.
Tjänsten kan vara heltid, deltid eller extra vid behov enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Endast via Mail
E-post: vindochsmak@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis, bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maureira Olguin, Daniel
Strandkantsvägen 2 (visa karta
)
311 69 UGGLARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vind och Smak Jobbnummer
9737581