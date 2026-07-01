Servitris

Vedugn 550 grader AB / Servitörsjobb / Solna
2026-07-01


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Är du glad, serviceinriktad och gillar att arbeta med människor?
Vill du bli en del av ett trevligt team i en varm och välkomnande miljö?
Piazza Råsunda söker nu servitris för deltid till vår restaurang som ligger i hjärtat av Råsunda, Solna.
Om jobbet:
Servering av mat och dryck
Ge våra gäster en riktigt bra upplevelse
Variera arbetstider med kvälls- och helgtjänster

Vi söker dig som:
Har ett leende som smittar
Är ansvarstagande och noggrann
Gillar att jobba i ett lag
Tidigare erfarenhet

Anställningsform: Extra, timanställning
Plats : Piazza Råsunda

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: piazza.rasunda@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vedugn 550 grader AB (org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta)
169 35  SOLNA

Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB

Kontakt
STANE NIKOLIC
piazza.rasunda@gmail.com
0701750101

Jobbnummer
9987907

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