Servitris
Vedugn 550 grader AB / Servitörsjobb / Solna Visa alla servitörsjobb i Solna
2026-07-01
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Är du glad, serviceinriktad och gillar att arbeta med människor?
Vill du bli en del av ett trevligt team i en varm och välkomnande miljö?
Piazza Råsunda söker nu servitris för deltid till vår restaurang som ligger i hjärtat av Råsunda, Solna.
Om jobbet:
Servering av mat och dryck
Ge våra gäster en riktigt bra upplevelse
Variera arbetstider med kvälls- och helgtjänster
Vi söker dig som:
Har ett leende som smittar
Är ansvarstagande och noggrann
Gillar att jobba i ett lag
Tidigare erfarenhet
Anställningsform: Extra, timanställning
Plats : Piazza Råsunda
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: piazza.rasunda@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vedugn 550 grader AB
(org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta
)
169 35 SOLNA Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB Kontakt
STANE NIKOLIC piazza.rasunda@gmail.com 0701750101 Jobbnummer
9987907