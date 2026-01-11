Servitris
2026-01-11
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Vill du arbeta på en unik plats
Kom och jobba hos oss på Leski Lodge & SteakHouse i Storlien
Älskar du fjällen och vill arbeta i en fantastisk fjällmiljö? Här i Storlien har vi skidbacke och härliga längdspår.
Vi ligger endast 5mil från åre
Vi söker medarbetare inför vintern 2025/26 med start omgående
Tempot är högt i perioder och därför behöver vi en person som kan ta eget ansvar och jobba självständigt som är ett steg före.
Personalboende finns och även tillgång till gym
Välkommen med din ansökan
Via mejl; Kok@leski.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kok@leski.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snöstjärnan Hotell AB
(org.nr 556628-6828), http://www.leski.se
Vintergatan 25 (visa karta
)
837 99 STORLIEN Arbetsplats
Le Ski Lodge Jobbnummer
9677223