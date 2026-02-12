Servitör-Servitris-Bartender till Restaurang The White Horse Väsby
2026-02-12
Nu söker vi 2 glada kollegor som bartender-servitris/servitör en på 100% och en på 50% på The White Horse Pub & Restaurang får våra gäster ta del av Brittisk-inspirerad miljö och en meny med Svensk klassiker såsom grillat kött, fisk och fågel samt ett brett utbud av öl, vin och drycker. Som anställd hos oss kommer du att vara en del av ett team med en familjär känsla och tillsammans strävar vi efter att erbjuda gästerna ett fantastiskt besök hos oss. Våra gäster varierar från romantiska dejter, familjemiddagar, dyker upp glada gäster som vill testa öl, whisky och Vin!
Kvalifikationer; Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet från servisen samt bartenderyrket. Du ska vara van att ha många bollar i luften samtidigt. För att klara arbetet måste du ha servicekänslan i blodet har goda kunskaper om mat och dryck. Svenska behärskar du obehindrat och du har goda kunskaper i engelska. Personliga egenskaper; Som person är du glad, flexibel och brinner för att ge den absolut bästa gästupplevelsen. Du gillar att träffa nya människor, är bra på att skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team.
Din roll som Servitör/Servitris bartender. Under helger har vi en större omsättning av gäster och då kommer du att kliva in i bartenderrollen/ servicen tillsammans med andra kollegor vilket innebär fullt fokus på gästerna och ett gott samarbete med dina kollegor. Arbetsuppgifterna består bland annat av att: Välkomna och uppmärksamma våra gäster samt hjälpa dem till bords. · Presentera menyn, ta beställningar samt servera mat och dryck. Kassahantering och sträva efter att varje gäst får en fantastisk upplevelse.
CV SKICKAS MED MEJL I PDF FORMAT. glom_aldrig@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: glom_aldrig@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nemaissa AB
Centralvägen 6 (visa karta
194 76 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
