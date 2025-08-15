Servitör/Waiter
SkiStar Lodge och Hotell är vårt affärsområde som innefattar våra hotell och restauranger. Våra hotell erbjuder ett stort utbud av restauranger, caféer och barer. På vissa av våra hotell finns även andra aktiviteter som exempelvis bowling, äventyrsbad, inomhussurf och spa- och relaxavdelning. Hotellen som ingår i affärsområdet SkiStar Logde & hotell är SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil och Radisson Blu Trysil. Inför vintersäsongen söker vi erfarna servitörer till våra restauranger på samtliga hotell.
Som en del av vårt Food & Beverage-team kommer du att vara en viktig del av att skapa en minnesvärd matupplevelse för våra gäster. Vi strävar alltid efter att överraska våra gäster och ge dem en fantastisk upplevelse oavsett om de kommer för att äta en snabb lunch, fika i något av våra caféer, avnjuta en á la cartemiddag eller besöka någon av våra barer. Du möter alltid våra gäster i din arbetsvardag vilket ställer höga krav på din sociala kompetens och förmåga att leverera service i världsklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ta emot gäster och guida dessa genom menyn, rekommendera mat och passande dryck.
- Servera mat och dryck på ett serviceinriktat och professionellt sätt
- Skapa en positiv gästupplevelse
SkiStar Lodge & Hotels is our business area that includes our hotels and restaurants. Our hotels offer a wide range of restaurants, cafés, and bars. Some of our hotels also offer other activities such as bowling, adventure pool, indoor surfing, and spa and relaxation facilities. The hotels included in the SkiStar Lodge & Hotel business area are SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil, and Radisson Blu Trysil. We are now looking for experienced waiters for our restaurants for the upcoming winter season.
As part of our Food & Beverage team, you will play an important role in creating a memorable dining experience for our guests. We always strive to surprise our guests and give them a fantastic experience, whether they come for a quick lunch, a coffee break in one of our cafés, an à la carte dinner, or a visit to one of our bars. You will always meet our guests in your daily work, which places high demands on your social skills and ability to deliver world-class service.
Main duties
- Welcome guests and guide them through the menu, recommending food and suitible drinks.
- Serve food and drinks in a service-oriented and professional manner.
- Create a positive guest experience.
Vi söker dig som har tidigare restaurangerfarenhet, gärna med goda kunskaper inom servering. Du har positiv energi samt brinner för service och har ett stort intresse för mat och dryck. Arbetet passar dig som är engagerad, serviceinriktad, stresstålig och ansvarsfull. Du trivs i en stundtals hektisk miljö med arbetstid förlagd såväl dag som kväll. Att sträva efter att överträffa gästens förväntningar ser du som en självklarhet i arbetet.
Förkunskapskrav
- Restaurangerfarenhet
- Kunskap om mat och dryck
- Du talar flytande ett skandinaviskt språk och/eller engelska, både muntligt och skriftligt.
- 18 år för arbete i Sverige, med anledning av serveringstillstånd.
- 20 år för arbete i Norge, med anledning av serveringstillstånd.
Meriterande
- Ytterligare utbildning inom F&B.
Anställningsform & anställningsperiodSäsongsanställning i perioden december - april.
Arbetstider25-40h/vecka, varierande arbetstider vardag och helg.
LönEnligt kollektivavtal
We are looking for someone with previous restaurant experience, preferably with good knowledge of serving. You have positive energy and are passionate about service, with an interest in food and drink. This job is suitable for someone who is committed, service-oriented, able to work under pressure, and responsible. You can handle an hectic environment with working hours during both the day and evening.
Skills required
- Restaurant experience
- Knowledge of food and beverages
- You are fluent in a Scandinavian language and/or English, both spoken and written.
- 18 years old (for work in Sweden, due to a liquor license)
- 20 years old (for work in Norway, due to a liquor license)
Meritorious
- Additional experience in F&B
Type of employment & employment periodSeasonal employment during the period December-April.
Working hours25-40 hours/week, varying working hours on weekdays and weekends.
SalaryAccording to collective agreement
We think that working with memorable mountain experiences all year round is the best thing there is!
Our staff are our greatest asset. A shared commitment and a desire to create a great mountain experience for our guests is a part of our success. With us, you can be yourself and have fun at work, while delivering a significant result together with fantastic colleagues.
At SkiStar, we have more than 700 full-time employees who together work with sales, finance, operations, activities, IT, administration, accommodation, property services and marketing. During the winter season we also have over 2700 seasonal employees. Ersättning
