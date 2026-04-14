Servitör till sommarsäsongen 2026
Lapland Resorts AB / Servitörsjobb / Kiruna Visa alla servitörsjobb i Kiruna
2026-04-14
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lapland Resorts AB i Kiruna
Är du den vi söker?
Är du en serviceinriktad och positiv person som brinner för att ge gäster en minnesvärd upplevelse? Vill du arbeta i en trevlig och välkomnande miljö på en av Sveriges nordligaste skidorter, där kvalitet och gästnöjdhet står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi dig som vill arbeta som servitör och tillsammans med oss anstränga dig lite extra för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster i det vackra och storslagna området runt Björkliden.
Välkommen att välkomna!
Som servitör kommer du huvudsakligen att:
• Ge gäster ett professionellt och personligt bemötande
• Servera mat och dryck enligt våra rutiner och höga kvalitetskrav
• Säkerställa en trivsam och välkomnande miljö i matsalen
• Bidra till ett gott samarbete med kollegor och andra avdelningarProfil
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för mat, dryck och service.
• Du har god samarbetsförmåga och är service- och försäljningsinriktad
• Du är stresstålig och flexibel samt trivs i en miljö med varierande tempo
• Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och strävar alltid efter förbättringar
• Du behärskar svenska och/eller engelska i talKvalifikationer
• Erfarenhet av servering eller arbete i restaurangmiljö
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Vana av att arbeta med kassasystem och bordsservering
• Förmåga att arbeta strukturerat och leverera hög service även i högt tempo
• God samarbetsförmåga och ansvarstagande arbetssätt
Meriterande
• Kunskap om vin och dryck (t.ex. sommelierutbildning eller motsvarande)
• Erfarenhet från à la carte och/eller större konferens- och eventserveringar
• Ytterligare språkkunskaper (ex. norska, tyska, franska)
• Tidigare arbete i fjäll- eller säsongsverksamhetOm företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Välkommen att besöka laplandresorts.se för mer information.
Anställningsform: Säsongsanställning
Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Ort: Björkliden
Sista dag att ansöka är Enligt överenskommelse
Vi tillhandahåller personalboende.
Sista ansökningsdag:Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via epost vidare i processen, så håll utkik i din epost och även skräppost, så du inte missar viktig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapland Resorts AB
(org.nr 556787-5611)
981 93 KIRUNA (NORRBOTTENS) Arbetsplats
Lapland Resorts Jobbnummer
9854217