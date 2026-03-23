Servitör till Backstage Brasserie
2026-03-23
Backstage Hotel erbjuder en kreativ miljö med rum, sviter och loft där gästerna får se hur modern design, musik och konst kan flätas samman till en upplevelse utöver det förväntade. I anslutning till hotellet finns restaurang The Visitors Bistro, Backstage Bar, Backstage Brasserie och Backstage café.
Hotellet ligger på vackra Djurgården mitt i händelsernas centrum med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Backstage Brasserie serverar klassiska brasserierätter med europeiska influenser - tillagade för att delas eller avnjutas på egen hand. Atmosfären är social och avslappnad. Du är välkommen oavsett om du är här för en lång middag, en snabb bit eller ett sent glas vin.
Vi letar nu efter en servitör som har fallenhet och passion för värdskap. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck och är antingen utbildad sommelier eller har gedigen erfarenhet av vin och dryck.
Brinner du för att erbjuda grym service och skapa minnesvärda upplevelser? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Du du serverar mat och dryck till restaurangernas gäster och tillsammans med dina kollegor i matsalen så jobbar ni mot målet att erbjuda förstklassig service till alla våra gäster.
I anslutning till Backstage Brasserie ligger även Backstage bar, Backstage Café och The Visitors Bistro. Tillsammans med våra andra enheter med sina olika karaktärer bidrar Brasseriet till ett levande hus med stor variation i arbetsuppgifter. Här är samarbete och gemenskap nyckeln till framgång och ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta beställningar av gäster
Servera mat och dryck
Rekommendera mat och dryck till gäster för att höja deras upplevelse
Duka av och om bord
Arbetstiderna är mestadels förlagda till kvällar och helger. Du rapporterar till restaurangchef.
Vem trivs här?
Vi söker dig som andas service. Du är utåtriktad och har glimten i ögat. Du är flexibel och uppskattar mycket variation i arbetet och självklart är du en passionerad mat- och dryckesnörd.
Du har bred kunskap inom vin och det är meriterande om du har en sommelierutbildning.
Du kan hantera tempoväxling och är van med att hantera ett högt arbetstempo om situationen så kräver. Det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av en säsongsbetonad verksamhet och vi ser att du har minst två års erfarenhet av yrket.
Du behöver kunna tala och skriva obehindrat på svenska eller engelska.
Det är meriterande om du har gått STAD-utbildning.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig rörelse, mycket variation i arbetsuppgifter och ett härligt gäng med likasinnade mat- och dryckesnördar.
Tjänsten är inledningsvis en behovsanställning och kan på sikt övergå till en fast anställning.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Cirkus Venues är en nybildad företagsgrupp med verksamheter under stark utveckling och är idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade destinationer och mötesplatser - Cirkus Arena & Restaurang, Hasselbacken, boutiquehotellet Backstage med brasserie, café, bar och the Visitors Bistro. Från 2026 utökar vi verksamheten med nya arenan Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7339390-1906563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cirkus Venues AB
https://cirkusvenues.teamtailor.com
Allmänna gränd 2 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Cirkus Venues Jobbnummer
9812317