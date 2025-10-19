Servitör/Servitris till Gamla Bibliotekscaféet i Umeå

Gamla Bibliotekscaféet AB / Servitörsjobb / Umeå
2025-10-19


Servitör/Servitris.

Vi söker dig som:
• alltid bjuder på ett glatt humör och sprider positiv energi
• sätter kunden i fokus och värderar service högt
• är såväl ansvarstagande som initiativtagande
• vill utvecklas och lära dig mer
• kort och gott brinner för serviceyrket och trivs inom cafébranschen!

Tjänsten innefattar varierande arbetsuppgifter där huvudfokus ligger på att ge god
service till våra gäster.
Andra förekommande arbetsuppgifter är förberedelser,
bakning, diskplockning, städning samt påfyllning av varor.
Tjänsten innefattar både helg och kvällsarbete.
EXTRA VID BEHOV.
Kvalifikationer: Tidigare erfarenhet från caféverksamhet är ett plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: Info@gamlabibliotekscafeet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra vid behov".

Arbetsgivare
Gamla Bibliotekscaféet AB (org.nr 556545-0144)
Rådhusesplanaden 6 (visa karta)
903 28  UMEÅ

Jobbnummer
9563675

