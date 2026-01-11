Servitör/Servitris Social, positiv & lärvillig! (Beyond Smak, Södermalm)
2026-01-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Beyond Smak AB i Stockholm
Vill du jobba på en rolig, varm och modern restaurang där energi och personlighet betyder lika mycket som service?
Beyond Smak på Södermalm söker nu en glad, utåtriktad och lärvillig servitör/servitris som vill vara med och skapa fantastiska gästupplevelser.
Här får du ett jobb där varje dag känns levande - där du får prata med gäster, sprida god stämning, lära dig nytt och växa tillsammans med oss.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobs@beyondsmak.se Arbetsgivare Beyond Smak AB
(org.nr 559388-7721)
Folkungagatan 81 (visa karta
)
116 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Beyond Smak Jobbnummer
9677246