Servitör/Servitris, restaurang
2025-08-20
Halvtidsarbete 20 timmar i veckan kan leda till fulltidsarbete efter 24 månader. Timlön diskuteras efter intervjun.
Servitör/Servitris arbete från 15:00- 20.00 mån till tors.
Flexibel arbetssätt förutom service kan leda till viss diskning arbete.
'Social och öppen person med en viss data vanor, erfarenhet inom Handel eller Service/Restaurang är ett plus.
platsen är en mansdominerad arbetsplats med väldig stor kinesiskt dominans. Är öppen och positivt inställd till nyanställda.
Arbetsplatsen är en 25 årig företag med lång historia i staden stor etablerad kundkrets.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
SMS eller e-mail går bra efteråt en anställningsintervjuv kommmer att ordnas.
E-post: aaron.cy.au@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidsansökande". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shanghai Wok Vigy AB
(org.nr 556221-3321)
Prästgatan 28 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Kontakt
Ägare
Aaron Au aaron.cy.au@gmail.com 0706481568 Jobbnummer
9466312