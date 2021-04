Servitör/Servitris och Restaurangbiträde - Golden Jade AB - Restaurangbiträdesjobb i Landskrona

Golden Jade AB / Restaurangbiträdesjobb / Landskrona2021-04-02Servitör/Servitris och RestaurangbiträdeNu söker vi en Servitör/Servitris och Restaurangbiträde till en av våra nya etableringar i Landskrona!Vi är en japansk restaurang och Sushibar.Vi har funnits i fem år. Vi kommer öppnafler restauranger i år och därför söker medarbetare.Vi söker nya medarbetare Vi söker drivna,engagerade och positiva personer, gärna med boende i eller i närheten avLandskrona och med erfarenhet av att jobba i kassa och bar.Vi söker just nu servitör/servitris somkan jobba främst på kvällar & helger samt vissa luncher eller heltidstjänst.Det är ett plus men inget krav!För att kunna kommunicera med de övriga personalen i restaurangen är det ett plus om att du har kunskaper i Vietnamesiska och svenska.Om jobbetSom servitör/servitris har du varierandearbetsuppgifter, allt från att ge gästerna råd kring maten på menyn, ta emotbeställningar, hantera kassa samt hålla arbetsplatsen fin och ren. Du vet attför att ett team ska lyckas måste alla jobba tillsammans och hjälpas åt så gottvi kan. Du är även restaurangens ansikte utåt och måste vara serviceinriktadoch stresstålig.Du har dessutom tidigare erfarenhet av attjobba inom serviceyrket. Goda kunskaper av drycker är klart meriterande.Servitör/ServitrisVi har som krav på dig att du ska vara:StresståligKunna tala SvenskaBemöta kunder med leendeDet är ett plus om du har rätt till nystartsjobb men inget krav.Meriterande om du har viss kunskap om drinkar & vin.Restaurangbiträde:Restaurangbiträde, allt som förekommer i en restaurang, som förbereda råvaror och ta emot beställningar.Tjänsten är omgående är heltidstjänsteller deltidstjänst.Låter det här som något för dig? Lämna indin ansökan till oss genom mejl på goldenjadeab@gmail.com med ett personligt brev, CV tillsammans med en bild.Om du har ytterligare frågor angående positionen,vänligen kontakta mig påTelefontid kl. 15-16 vardagar Tack!Telefon: 0768-6610602021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-05-02Golden Jade ABRådhustorget 726131 Landskrona5670860