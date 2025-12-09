Servitör/Servitris & Bartender
D Pub Södra AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos D Pub Södra AB i Stockholm
Pub Kloster är en trevlig pub,restaurang & bar med fokus på god service, härlig stämning och nöjda gäster. Vi söker nu fler kollegor som vill bli en del av vårt team.
Som servitör/servitris/bartender kommer du att:
Ta emot och servera gäster
Hantera beställningar och betalningar
Förbereda drycker (för bartender)
Säkerställa att gästerna trivs
Hålla ordning och städning i restaurangen/barens område Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: pubkloster@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D Pub Södra AB
(org.nr 559379-4950)
Hornsgatan 84 (visa karta
)
118 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Pub Kloster Jobbnummer
9636474