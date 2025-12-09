Servitör/Servitris & Bartender

D Pub Södra AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-09


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos D Pub Södra AB i Stockholm

Pub Kloster är en trevlig pub,restaurang & bar med fokus på god service, härlig stämning och nöjda gäster. Vi söker nu fler kollegor som vill bli en del av vårt team.
Som servitör/servitris/bartender kommer du att:
Ta emot och servera gäster

Hantera beställningar och betalningar

Förbereda drycker (för bartender)

Säkerställa att gästerna trivs

Hålla ordning och städning i restaurangen/barens område

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: pubkloster@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
D Pub Södra AB (org.nr 559379-4950)
Hornsgatan 84 (visa karta)
118 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Pub Kloster

Jobbnummer
9636474

Prenumerera på jobb från D Pub Södra AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos D Pub Södra AB: