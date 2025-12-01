Servitör/Servitris extra på Restaurang Kock & Bar
Kock & Bar Restaurang i Jönköping AB / Servitörsjobb / Jönköping
Vi är en mysig restaurang som ligger i delen Torpa (söder) i Jönköping sedan 2008.
Vi är en mysig restaurang som ligger i delen Torpa (söder) i Jönköping sedan 2008. Restaurangen är väldigt populär och välbesökt, vi har ett trevligt koncept med god mat, cocktails och en härlig miljö. Vi är ett glatt gäng som jobbar väldigt bra ihop som ett team, vardagar som helger har vi en grym puls och vi står alltid redo för att skapa bästa möjliga stämning för alla våra gäster.
Vi har öppet måndag-lördag, lunchservering har vi alla samtliga vardagar och sedan öppnar vi kl 16.00 på lördagar. Vi bygger vårt koncept på sharingfood med bl.a. Tapas, vällagad mat från grunden som är väldigt uppskattad bland våra gäster.
Du ska vara:
Glad och positiv
Ansvarstagande
Klarar av att hantera stress
Vill ha roligt på jobbet
Vara med och utveckla Kock & Bar
Erfarenhet från branschen
Vi ser gärna att du är 20+
Vi utökar personalstyrkan och behöver en ny stjärna till vårt serviceteam. Du ska kunna jobba i ett högt tempo men ändå alltid kunna sätta gästen i fokus med ett leende på läpparna.
Stort plus att du har erfarenhet från branschen och att du pratar svenska eftersom du har mycket kontakt med dina gäster men det viktigaste är att du är glad och positiv och älskar serviceyrket. Tjänsten är extra och avser mestadels kvällar och helger men då inga söndagar.
Missa inte möjligheten att få jobba med ett fantastiskt Team på en av Jönköpings populäraste krog! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: dejan.flora@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kock & Bar Restaurang i Jönköping AB
(org.nr 556750-6208), http://www.kockochbar.se
Klostergatan 31 (visa karta
)
553 35 JÖNKÖPING Kontakt
Dejan Flora dejan.flora@hotmail.com Jobbnummer
9623697