Servitör/Servitris - New Delhi Tandoor AB - Servitörsjobb i Lund

New Delhi Tandoor AB / Servitörsjobb / Lund2021-06-30Vi söker Servitör/Servitristill vår Resturang i Lund.Our daily challenge: highest quality ingredients according to traditional recipes freshly interpreted and served with a lot of passion for the guest! Enjoy fine Indiancuisine and exquisite service.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30New Delhi TANDOOR ABBantorget 5A22229 Lund5839852