Servitör / Servitris 2025

Bishop Scandinavia AB / Servitörsjobb / Strängnäs
2025-12-15


Visa alla servitörsjobb i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bishop Scandinavia AB i Strängnäs, Eskilstuna, Västerås, Sundbyberg, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker nu en utåtriktad person med flerårig erfarenhet av bar-/servisarbete.
För att lyckas som servitör/servitris inom The Bishops Arms krävs stort intresse inom Öl, mat, dryck i allmänhet och en stor passion för service.
Du bör vara stresstålig och kunna ta initiativ för att lösa de utmaningar som kan uppstå under arbetstid och bör ha erfarenhet av att läsa av olika gästers behov. Arbetstiderna är framförallt kvällar och helger då vi inte har någon verksamhet under dagtid. Utöver ordinarie servisarbete ansvarar du som servitör/servitris för att kassa- och alkoholhantering följs enligt gällande rutin och regelverk samt in- och utcheckning av hotellgäster.
Är du rätt person för oss?

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bishop Scandinavia AB (org.nr 556581-7540), http://www.bishopsarms.com

Arbetsplats
The Bishops Arms

Kontakt
The Bishops Arms
jennie.ekstedt@bishopsarms.com

Jobbnummer
9645228

Prenumerera på jobb från Bishop Scandinavia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bishop Scandinavia AB: