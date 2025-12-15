Servitör / Servitris 2025
2025-12-15
Vi söker nu en utåtriktad person med flerårig erfarenhet av bar-/servisarbete.
För att lyckas som servitör/servitris inom The Bishops Arms krävs stort intresse inom Öl, mat, dryck i allmänhet och en stor passion för service.
Du bör vara stresstålig och kunna ta initiativ för att lösa de utmaningar som kan uppstå under arbetstid och bör ha erfarenhet av att läsa av olika gästers behov. Arbetstiderna är framförallt kvällar och helger då vi inte har någon verksamhet under dagtid. Utöver ordinarie servisarbete ansvarar du som servitör/servitris för att kassa- och alkoholhantering följs enligt gällande rutin och regelverk samt in- och utcheckning av hotellgäster.
Är du rätt person för oss?
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
