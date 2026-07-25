Servitör / Servitris
Gimo herrgård AB / Servitörsjobb / Östhammar Visa alla servitörsjobb i Östhammar
2026-07-25
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Är du ett riktigt charmtroll som strålar kvalitet ut i fingerspetsarna? Då ska du söka som servismedarbetare till oss på Gimo Herrgård! Våra duktiga sommarmedarbetare går snart tillbaka till skola och universitet men vi har fortsatt många härliga gäster att ta hand om.
Om dig
Du som söker brinner för gästkontakt och förstklassig service. Du utstrålar glädje och positivitet och går gärna ur din väg för att göra det där lilla extra för gästen. Du är trygg med att jobba ensam på ditt pass och är bekväm med att vara en del i ett större arbetslag. Du gillar när det händer mycket och trivs med att jobba både kvällar och helger. Erfarenhet och dryckeskunskap är ett solklart plus men en god inställning är viktigare än kunskap vilken vi gärna delar med oss av. Publiceringsdatum2026-07-25Arbetsuppgifter
Vi bjuder på ett varierande arbete där varje gäst kräver ett individuellt bemötande. Du har en egen station och arbetar utifrån denna. Vi serverar både fasta menyer, a la carte och bufféer. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid på både vardagar och helger.
Tillträde under augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: gm@gimoherrgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gimo Herrgård AB
(org.nr 556517-5097)
Bruksgatan 24 Herrgården (visa karta
)
747 02 GIMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gimo Herrgård Kontakt
Mathias Schneider 0173-88900 Jobbnummer
10011416