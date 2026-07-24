Servitör/servitris
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2026-07-24
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Servitör/Servitris sökesPubliceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och engagerad servitör/servitris som vill bli en del av vårt team. Du kommer att ge våra gäster ett trevligt bemötande och bidra till en positiv restaurangupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster.
Ta beställningar och servera mat och dryck.
Ge god service och besvara gästernas frågor.
Duka av och hålla restaurangen ren och välordnad.
Samarbeta med kök och övrig personal.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och positiv.
Har god samarbetsförmåga.
Kan arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarstagande och noggrann.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal eller överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: Apex1226@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sutaato AB
(org.nr 559431-7835)
Kabelverksgatan 16 (visa karta
)
125 48 ÄLVSJÖ Kontakt
Tuguldur Jargalsaikhan Apex1226@yahoo.se 0733317700 Jobbnummer
10011394