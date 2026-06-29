Servitör/Servitris
Snabb Jobb Sverige AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2026-06-29
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Älskar du att arbeta med människor och brinner för att ge gäster en fantastisk upplevelse? Då är det vår kund söker.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Vi är ett sammansvetsat team som sätter stolthet i vårt arbete – och nu söker vi fler stjärnor till vår serveringspersonal!Arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster
Servera mat och dryck med hög servicenivå
Ge menyrekommendationer och svara på frågor
Hantera betalningar och bordsbokningar
Säkerställa renlighet och trivsel i matsalen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande, men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Har god kommunikationsförmåga och laganda
Talar flytande svenska (ytterligare språk är ett plus)
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
Ett härligt team med bra sammanhållning
Möjligheter till utveckling och utbildning
Personalrabatter och förmåner
📧 Ansök idag!
OBS! Skicka ditt CV idag och märk ansökan med SMSR037. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMSR037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9982764