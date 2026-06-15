Servitör / Servitris
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Servitörsjobb / Arjeplog Visa alla servitörsjobb i Arjeplog
2026-06-15
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Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkedja med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.
Som servitör/servitris hos oss måste du ha rätt personlighet, vara öppen, utåtriktad, framåt, social och gilla att möta människor från hela världen och kunna ge dem ett personligt och professionellt bemötande. Våra restauranger växlar snabbat i gästantal och har ofta stora bokningar och VIP sällskap vilket kräver stor flexibilitet och du måste ha lätt för att anpassa dig till snabba förändringar, vara handlingskraftig och stresstålig. Med goda kunskaper inom mat och dryck tar du med glädje hand om våra gäster till bords. Du bör vara en bra lagspelare då du jobbar tätt med köket där samarbetet är A och O. Våra gäster är allt ifrån pub-gäster som vill äta en enkel middag och dricka en öl till högt uppsatta affärsmän och VIP grupper som vill äta en exklusiv trerättersmiddag och dricka ett väl utvalt vin så du bör ha en fingertoppskänsla för hur gästen vill bli bemött men för den skull inte göra skillnad i servicegrad, alla våra gäster skall gå därifrån med en känsla av att de vill komma tillbaka! Att jobba på något av våra 4-stjärniga hotell i den internationella biltestindustrins centrum är en annorlunda upplevelse. Inte att förknippas med ett traditionellt säsongsarbete, med semestrande party gäster. De flesta av våra gäster är hos oss för att arbeta, de är vana vid högklassig standard, professionell service samt ett personligt bemötande. Därav lägger vi stor vikt att rekrytera människor med rätt inställning, som förstår värdet av att ge det lilla extra och som har förmågan att vara utåtriktade och aktiva i sitt bemötande, möta upp gästen, jobba med hjärtat och ha en positiv inställning.
Till vintersäsongen 2026/27 söker vi nu ett antal personer som tillsammans med oss vill jobba i en spännande och intensiv bransch. Då våra gäster är internationella kommer du att prata engelska största delen av din arbetstid. Ett krav är några års yrkeserfarenhet, goda mat och dryckeskunskaper och rätt personlighet. Arbetet är i huvudsak förlagt kvällstid samt helger.
Tjänsterna är tidsbegränsade (november-mars) och kommer att tillsättas löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: emma.skavik@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör / servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492), https://silverresort.se/
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
Food & Beverage Manager
Emma Skavik emma.skavik@silverresort.se Jobbnummer
9962698