Servitör/Servitris
BC Burger Bromma AB / Restaurangbiträdesjobb / Södertälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Södertälje
2026-06-13
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Servitör/Servitris sökesPubliceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad servitör/servitris till vårt team. Du brinner för att ge gäster ett professionellt och trevligt bemötande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster
Ta beställningar och servera mat och dryck
Ge god service och skapa en positiv gästupplevelse
Hantera kassa och betalningar
Säkerställa ordning och renlighet i serveringsområdet
Samarbeta med kök och övrig personal för att ge bästa möjliga serviceKvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som servitör/servitris
God servicekänsla och social kompetens
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Stresstålig och flexibel
Goda kunskaper i svenska, ytterligare språk är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och punktlig
Positiv och utåtriktad
Lösningsorienterad
Serviceinriktad med gästen i fokus
Anställningsform: Heltid/Deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och bild kontaktuppgifter till. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: tomas.moransson@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BC Burger Bromma AB
(org.nr 559119-4880)
Slussgatan 1 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9962451