Servitör/servitris
La Pizzeria Italia i Lund AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2026-06-13
, Lomma
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, Kävlinge
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Som servitris/servitör hos oss är du en nyckelperson i att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för våra gäster. Rollen kräver god serviceförmåga, stresstålighet och ett öga för detaljer.
Du tar emot beställningar, serverar mat och dryck, hantera kassan, diskning och städning av lokalen.. Du arbetar i ett högt tempo, gillar att ge god service och bidrar till en välkomnande stämning i restaurangen.
Tidigare erfarenhet av servering är ett krav.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Tjänsten är deltid 75% och arbetstider är kvällar och helger.
Skicka in ditt personliga brev och ditt CV med bild till lapizzeriaitalia@hotmail.com
.
Urval sker löpande och tillträde sker snarast, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: lapizzeriaitalia@hotmail.com Arbetsgivare La Pizzeria Italia i Lund AB
(org.nr 559253-1742)
Stora Fiskaregatan 6 (visa karta
)
222 24 LUND Jobbnummer
9962407