servitör/servitris

Restaurang Steakhouse Lilla Torg AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-04-29


Restaurant Steakhouse ligger på lilla torg i Malmö.
Där många turister kommer för att avnjuta den fine miljön.
Vi serverar allt från husmanskost till kreativa a la carte- rätter.
Vi söker dig som vill jobba med oss och utvecklas både som person och i sin yrkesroll.
Du ska ha hand om bokningar och den dagliga driften i vår uteservering.
Största delen av året jobbar vi kväll och helgar.
Disk och städning ingår även i dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som bl.a. följande egenskaper.
Initiativtagare.
Ansvarfull.
Hög arbetsmoral.
Hanterar stress.
Serviceinriktad.
Social.
Lagspelare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: kitchen@steakhouse.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Steakhouse Lilla Torg AB (org.nr 556226-7756)
Lilla Torg 5 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Arbetsplats
Steakhouse Lilla Torg AB, Restaurang

Jobbnummer
9883701

