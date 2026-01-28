servitör/servitris

Mingla i Kumla AB / Servitörsjobb / Kumla
2026-01-28


Vi behöver 2 st deltids serveringspersonal / servitris
Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster, hanterar mat och dryck samt bidrar till en ren och trivsam restaurang.
Varerande arbetstider, dagtid, kvällstid och även helger.
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och ett glatt humör
Är flexibel och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet från restaurang är meriterande, men inte ett krav - rätt inställning är viktigast!
Det är ett plus om du bor i Kumla då har du nära till jobbet.
Har kassa vana
Erfarenhet är ett plus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
maila ansökan eller Ring gärna till 0723030230
E-post: info@slicebbq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris".

Arbetsgivare
Mingla i Kumla AB (org.nr 559542-2808)
Stationsgatan 8 (visa karta)
692 35  KUMLA

Kontakt
Reza Razmgah
info@slicebbq.se
0723030230

Jobbnummer
9710262

