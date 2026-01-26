Servitör/servitris
Hestraviken AB / Servitörsjobb / Gislaved Visa alla servitörsjobb i Gislaved
2026-01-26
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hestraviken AB i Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Drömmer du om att arbeta med förstklassig service i en miljö som andas lugn, kvalitet och omtanke? Har du erfarenhet av restaurangbranschen och vill ta nästa steg i din karriär? Välkommen till Hestraviken - ett familjeägt hotell i hjärtat av Småland, där vi tillsammans skapar upplevelser som gästerna aldrig glömmer.
Om rollen
Som servitris/servitör hos oss har du en nyckelroll i gästupplevelsen - från det första leendet vid ankomst till sista kaffet efter middagen. Du serverar à la carte, festmiddagar och bufféer i en restaurangmiljö som är både stilfull och varm.
Hos oss blir du en del av ett rutinerat team där vi stöttar varandra, har högt i tak och delar stoltheten i att leverera service i toppklass - varje dag.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering i restaurangmiljö
Är engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll
Har god känsla för detaljer och trivs i ett högt tempo
Behärskar svenska och engelska i tal
Har körkort och tillgång till bil (på grund av vårt naturnära läge)
Vad vi erbjuder
En fast tjänst med omväxlande arbetsdagar
En arbetsmiljö i natursköna omgivningar vid Isaberg
Ett kök rekommenderat av White Guide
Ett nytt spa med varma utomhuspooler och relax
Ett stabilt, sammansvetsat team med stort hjärta
En arbetsplats där du och din insats verkligen gör skillnad
Om Hestraviken
Hestraviken är ett av Smålands mest uppskattade hotell, vackert beläget vid sjö och skog, med 49 personligt inredda rum, prisad restaurang och nyöppnat Riverside Spa. Vi är ett familjeägt företag med lång tradition, stor framtidstro och en passion för att leverera värme, kvalitet och äkta omtanke.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna omgående
Arbetstid: Varierande dag- och kvällspass samt arbete var tredje helg
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: asa.larsson@hestraviken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hestraviken AB
(org.nr 556262-5565), http://www.hestraviken.se
Receptionsvillan (visa karta
)
335 72 HESTRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hestraviken Hotell & Restaurang Kontakt
Restaurangchef
Åsa Larsson asa.larsson@hestraviken.se Jobbnummer
9705761