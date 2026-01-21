Servitör/Servitris
2026-01-21
Om jobbet
Restaurang Twin City, en välkänd mötesplats med passion för mat och service, söker nu en engagerad medarbetare till vårt serveringsteam. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och gästnöjdhet står i centrum.
Är du en serviceinriktad person med erfarenhet från restaurangbranschen?
Då kan du vara den vi söker!
Finns flera tjänster med olika omfattning.
• Anställningsform: Deltid
• Arbetsuppgifter: Bordsservering av mat och dryck, gästbemötande, hantering av bokningar via bokningssystem, kassahantering, telefon
Tider:
• Måndag-Fredag 15.00-23.00
• Lördag-Söndag 11.00-23.00 Så ansöker du
