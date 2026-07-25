Servitör/Servitris - Waiter/Waitress
Urban Turban AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-25
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Urban Turban söker en servitris/servitris på deltid med möjlighet till en tillsvidareanställning.
Vi är en indisk restaurang på gågatan i Malmö. Vi söker någon som tidigare har arbetat med dryck och mat. Erfarenhet från indisk restaurangverksamhet är meriterande men inte nödvändigt.
Vi vill ha någon som kan arbeta både självständigt och i grupp, någon som kan ta ansvar. Skriv gärna varför du skulle vara rätt person för oss.
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Urban Turban is looking for Waiter/waitress part time with opportunity to grow to a permanent position.
We are an Indian restaurant at walking street in malmö. We are looking for someone who has previously worked with drinks and food. Experience in Indian restaurant is plus but not necessary.
We want someone who can work alone and in a group, someone who can take resonsibility. Please write why you will be the right person for us. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: urbanturban@urbanturban.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Urban Turban AB
(org.nr 559334-4814) Jobbnummer
10011412