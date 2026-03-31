Servitör/Servitris - Kvällar & Helger
Cravings Virtual Kitchen AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cravings Virtual Kitchen AB i Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Scroll down for english
Cravings är en kulinarisk pärla mitt i hjärtat av Odenplan. Sedan vår öppning i november 2021 har vi snabbt blivit en favorit bland både lokalbor och besökare, tack vare vårt engagemang för fantastisk smak och färska råvaror.
Hos oss får gästerna en mångsidig matupplevelse. Till lunch erbjuder vi ett urval av hälsosamma och smakrika sallader och skålar, som är perfekta för den medvetna gästen. På kvällen förvandlas menyn till en upplevelse med mellanstora rätter, fyllda av smaker som gästerna sent ska glömma. Vår bakade fetaost och grekiska wraps är två favoriter som verkligen sticker ut och får folk att längta tillbaka.
Cravings är en mysig och avslappnad restaurang där kvalitet alltid står i centrum. Vi är stolta över att leverera enastående service och matupplevelser, något som våra höga betyg på Google och populära take-away-tjänster bekräftar.
I rollen som servitris/servitör hos oss söker vi dig som är lika passionerad som vi är och vill vara med och skapa något unikt. Du trivs i ett högt tempo, brinner för service och kvalitet och vill vara med på vår spännande resa. Vi arbetar med högkvalitativa råvaror och erbjuder hälsosam, näringsrik och utsökt mat till våra gäster.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team och spela en avgörande roll för att säkerställa att våra gäster får en oförglömlig upplevelse.Arbetsuppgifter
Ta emot gäster och säkerställa att de känner sig välkomna.
Arbeta i kassan och ta beställningar vid bord.
Servera mat och dryck, inklusive alkohol (vin, öl och drinkar).
Kvalitetssäkra maten innan servering.
Leverera högklassig service och hantera eventuella gästsituationer.
Arbeta med merförsäljning, exempelvis efterrätter och drinkar.
Hjälpa till med städning och hålla restaurangen i toppskick.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Aldrig kompromissar med kvalitet.
Är noggrann och följer standarder för att maten alltid ska smaka lika bra.
Är självgående, ansvarstagande och engagerad.
Är flexibel, stresstålig och trivs i en miljö med högt tempo.
Tycker om att samarbeta och jobba nära dina kollegor.
Praktisk information
Öppettider: 10:30-21:00/22:00, måndag-söndag (med reservation för ändringar).
Tjänst: Servitris/Servitör.
Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Märk ditt mejl med ämnet "Servitris/Servitör".
About the Job
Cravings is a culinary gem located in the heart of Odenplan. Since opening in November 2021, we've quickly become a favorite among locals and visitors alike, thanks to our commitment to exceptional flavors and fresh ingredients.
At Cravings, we offer a versatile dining experience. During lunch, our menu features healthy and delicious salads and bowls, perfect for the health-conscious diner. In the evening, we transform our menu into an experience of midsize dishes filled with bold and unforgettable flavors. Our baked feta and Greek wraps are standout favorites that keep guests coming back for more.
Cravings is a cozy, relaxed restaurant where quality is always at the forefront. We take pride in delivering outstanding food and service, which is reflected in our high ratings on Google and popular takeaway platforms.
About the Position
In the role of waitress/waiter at Cravings, we're looking for someone who shares our passion and wants to be part of creating something unique. You thrive in a fast-paced environment, have a passion for great service, and never compromise on quality. Joining us means you'll be working with high-quality ingredients, offering healthy, nutritious, and flavorful food to our guests.
You'll play an essential role in ensuring our guests enjoy a memorable dining experience and feel truly taken care of.
Your Responsibilities
Welcome and ensure guests feel at home.
Work at the register and take table orders.
Serve food and beverages, including alcohol (wine, beer, and cocktails).
Ensure food quality before serving.
Deliver exceptional service and handle guest inquiries or concerns.
Upsell desserts, drinks, and other menu items.
Assist with cleaning and keeping the restaurant in top shape.
Who You Are
We're looking for someone who:
Never compromises on quality.
Is meticulous and ensures food always meets our high standards.
Is independent, responsible, and dedicated.
Is flexible, stress-resistant, and thrives in a fast-paced environment.
Enjoys working closely with your teammates.
Practical Information
Opening Hours: 10:30 AM-9:00 PM/10:00 PM, Monday-Sunday (subject to change).
Working Hours: 9:00 AM-10:00 PM, Monday-Sunday (subject to change).
Position: Waitress/Waiter.
Employment Type: Hourly employment.
Start Date: By agreement.
How to Apply:
We process applications on an ongoing basis, so please send yours as soon as possible. Use the subject line "Waitress/Waiter" in your email application.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: career@cravingskitchen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Cravings Virtual Kitchen AB
(org.nr 559275-4914)
Upplandsgatan 73 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM
9829371