Servitör/Servitris - Deltid

Hirely AB / Servitörsjobb / Linköping
2025-10-19


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du social, serviceinriktad och trivs i en fartfylld miljö? Nu söker vi en servitör/servitris på deltid till en välbesökt restaurang i Linköping. Tjänsten passar perfekt för dig som vill kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning.

Om rollen

Som servitör/servitris blir du restaurangens ansikte utåt och ger gästerna en positiv upplevelse. Du arbetar tillsammans med ett härligt team och varierar mellan servering, kundkontakt och enklare förberedelser.

Exempel på arbetsuppgifter

Ta emot gäster och hjälpa till med bordsplacering

Servera mat och dryck

Ta beställningar och hantera betalningar

Hålla ordning i matsal och serveringsytor

Samarbeta med kök och kollegor

Bidra till en trivsam och professionell atmosfär

Vi söker dig som

Är serviceinriktad, positiv och stresstålig

Gillar att arbeta med människor

Är noggrann och ansvarstagande

Har god kommunikationsförmåga på svenska

Kan arbeta kvällar och helger

Meriterande men inget krav

Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller serviceyrke

Kassavana

Kunskap om servering, dryck eller hygienrutiner

Om anställningen

Omfattning: Deltid/extrajobb (ca 1-3 pass/vecka)

Ort: Linköping

Arbetstider: Främst kvällar och helger

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Timanställning via oss

Vi erbjuder

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Flexibla pass som funkar med studier eller annan sysselsättning

Möjlighet till fler timmar vid behov

Erfarenhet inom restaurang- och servicebranschen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9563647

