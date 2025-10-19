Servitör/Servitris - Deltid
Hirely AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2025-10-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du social, serviceinriktad och trivs i en fartfylld miljö? Nu söker vi en servitör/servitris på deltid till en välbesökt restaurang i Linköping. Tjänsten passar perfekt för dig som vill kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning.
Om rollen
Som servitör/servitris blir du restaurangens ansikte utåt och ger gästerna en positiv upplevelse. Du arbetar tillsammans med ett härligt team och varierar mellan servering, kundkontakt och enklare förberedelser.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot gäster och hjälpa till med bordsplacering
Servera mat och dryck
Ta beställningar och hantera betalningar
Hålla ordning i matsal och serveringsytor
Samarbeta med kök och kollegor
Bidra till en trivsam och professionell atmosfär
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Gillar att arbeta med människor
Är noggrann och ansvarstagande
Har god kommunikationsförmåga på svenska
Kan arbeta kvällar och helger
Meriterande men inget krav
Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller serviceyrke
Kassavana
Kunskap om servering, dryck eller hygienrutiner
Om anställningen
Omfattning: Deltid/extrajobb (ca 1-3 pass/vecka)
Ort: Linköping
Arbetstider: Främst kvällar och helger
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Timanställning via oss
Vi erbjuder
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Flexibla pass som funkar med studier eller annan sysselsättning
Möjlighet till fler timmar vid behov
Erfarenhet inom restaurang- och servicebranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9563647