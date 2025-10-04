Servitör kökbiträde
2025-10-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Serveringspersonal till Café Naomi
Arbetsgivare: Café Naomi
Plats: [Hässleholm]
Anställningsform: [Deltid/heltid/tillsvidare
Om arbetsplatsen
Café Naomi är ett trivsamt café med fokus på god service och en varm atmosfär. Vi söker nu en engagerad serveringspersonal som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Kassahantering
Ta emot och hjälpa gäster
Städning och andra arbetsuppgifter som hör till serveringKvalifikationer
Erfarenhet av serveringsarbete eller liknande är ett krav
Du ska ha fyllt 20 år
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor
Meriterande
Kunskap inom sociala medier
Erfarenhet av redigering av bilder och filmer
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med härlig stämning
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utveckling inom både service och marknadsföringSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till gärna med bild: [cafenaomiab@icloud.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
besöka oss
E-post: Cafenaomiab@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cv får gärna vara med bild". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cafe Naomi AB
(org.nr 559268-8625)
Andra Avenyen 5 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Naomi AB, Cafe Jobbnummer
9540737