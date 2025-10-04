Servitör kökbiträde

Cafe Naomi AB / Restaurangbiträdesjobb / Hässleholm
2025-10-04


Serveringspersonal till Café Naomi
Arbetsgivare: Café Naomi
Plats: [Hässleholm]
Anställningsform: [Deltid/heltid/tillsvidare
Om arbetsplatsen
Café Naomi är ett trivsamt café med fokus på god service och en varm atmosfär. Vi söker nu en engagerad serveringspersonal som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck

Kassahantering

Ta emot och hjälpa gäster

Städning och andra arbetsuppgifter som hör till servering

Kvalifikationer
Erfarenhet av serveringsarbete eller liknande är ett krav

Du ska ha fyllt 20 år

Du är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor

Meriterande
Kunskap inom sociala medier

Erfarenhet av redigering av bilder och filmer

Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med härlig stämning

Varierande arbetsuppgifter

Möjlighet till utveckling inom både service och marknadsföring

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till gärna med bild: [cafenaomiab@icloud.com]

Sista dag att ansöka är 2025-11-03
besöka oss
E-post: Cafenaomiab@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cv får gärna vara med bild".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cafe Naomi AB (org.nr 559268-8625)
Andra Avenyen 5 (visa karta)
281 31  HÄSSLEHOLM

Arbetsplats
Naomi AB, Cafe

Jobbnummer
9540737

