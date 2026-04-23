Servitör/Hovmästare med ansvar för schemaläggning - Vinci, Borås
2026-04-23
Det här är inte vilket serveringsjobbs om helst. Vill du jobba inom ett företag som värdesätter människan och har ett gott renommé på att utveckla dig som person inom serveringsyrket. Ja, de flesta "restaurangare" som jobbar på flera av de trendigaste ställena i Göteborg och Stockholm har varit på någon av Klas Tryborn och Carl-Johan Garlem 's restauranger på Smögen (Hamnen 4), Borås (Vinci) eller i Lidköping (Stadt).
Vinci i Borås är en populär kvarterskrog i Borås. Med sitt gedigna vin och dryckesutbud, samt nomineringar i Star Wine list gör att gästerna är medvetna och intresserade i sin nästa upplevelse. Maten som serveras är italiensk inspirerad med pasta, kött och fisk.
Eller som man utrycker konceptet: Vällagad mat och dryck till vettiga priser.
Det är här du kommer in som en viktig nyckelspelare.
Det här är en roll för dig som vet om vikten att service är hantverk, tempo och personlighet - på riktigt. Vi söker en servitör som vill mer än att bära tallrikar. Du vill äga din station, förstå flödet och vara med och styra helheten.
Rollen
Du är ansiktet utåt. Den som sätter tonen i rummet. Som servitör hos oss på Vinci i Borås ser din vardag ut så här
Du driver din egen station med självförtroende
Guidar gästerna genom både mat och dryck
Läser av matsalen och anpassar upplevelsen
Säkerställer att varje service sitter - även när tempot är högt
Utöver din serveringsroll ingår ett tydligt ansvar för schemaläggning: Du planerar, optimerar och ser till att rätt team är på plats vid rätt tid.
Kort sagt: Du jobbar både i service och med strukturen bakom den.
Vad jobbet faktiskt innebär
Att vara servitör handlar om mycket mer än att ta beställningar. Du är länken mellan gäst, kök och bar - och ansvarar för hela upplevelsen från första "hej" till sista intrycket.
Det innebär att du:
Skapar ett värdskap i toppklass
Har koll på meny, tempo och detaljer
Rekommenderar mat & dryck med självklarhet
Levererar service som känns - inte bara funkar
Vi letar efter dig som
Har erfarenhet av servis. Några år räcker
Har dryckeskunskap eller väldigt intresserad av att lära dig mer(vin & cocktails är en självklar del av jobbet)
Förstår att värdskap är skillnaden mellan okej och wow
Är trygg i ansvar - inklusive schemaläggning
Gillar högt tempo, tydliga mål och ett team som pushar varandra
Arbetet följer resturangens öppettider som är kvällstid måndag till söndag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7583375-1962566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
559071-6857
503 34 BORÅS
Progressio Jobbnummer
9871440