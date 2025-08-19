Servitör
2025-08-19
O'Learys, Luleås största nöjescentrum, söker personal med passion för gästupplevelsen!
Som servitris/servitör hos oss på O'Learys Luleå är du en nyckelperson i att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för våra gäster. Rollen kräver god serviceförmåga, stresstålighet och ett öga för detaljer. Du tar emot beställningar, serverar mat och dryck, och ser till att gästerna trivs - särskilt under livliga sportevenemang. Du arbetar i ett högt tempo, gillar att ge god service och bidrar till en energisk och välkomnande stämning i restaurangen.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar på mat och dryck.
Servera drycker och mat enligt våra rutiner och standard.
Ge rekommendationer kring mat och dryck samt informera om kampanjer eller sportevenemang.
Säkerställa att gästerna är nöjda under hela besöket och följa upp vid behov.
Duka av, duka upp och hålla rent i matsalen.
Hantera betalningar via kort, kontant och faktura enligt kassasystemet.
Se till att gästerna är nöjda och hantera eventuella klagomål på ett professionellt sätt.
Samarbeta med barpersonal, kök och övriga kollegor för ett effektivt arbetsflöde.
Bidra till en trygg, inkluderande och trivsam miljö - både för gäster och kollegor.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av servering är meriterande men inte ett krav.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Serviceinriktad med en positiv och flexibel inställning.
Förmåga att arbeta under stress och prioritera arbetsuppgifter.
Stresstålig och lösningsorienterad i en ibland högljudd och snabb miljö.
Grundläggande dryckeskunskap (öl, drinkar, alkoholfritt) är meriterande.
Din ansökan
Skicka in ditt personliga brev och ditt CV till nova.johansson@olearys.se
. Urval sker löpande och tillträde sker snarast, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
START: Omgående
OMFATTNING: Extra/deltid, lön enligt överenskommelse
ARBETSTIDER: Kvällar/Helger
PLATS: Västra Varvsgatan 25, Luleå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: nova.johansson@olearys.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Arbetsgivare Bowling & Bar i Luleå AB
(org.nr 556843-9276)
Västra Varvsgatan 25 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Arbetsplats
Bowling & Bar I Luleå AB Kontakt
Nova Johansson nova.johansson@olearys.se Jobbnummer
9465405