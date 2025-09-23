Servispersonal till Event och Julbord
Stiftelsen Rosendals Trädgård / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
Vill du arbeta i en unik miljö där maten, drycken och den vackra trädgården står i centrum? Rosendals Trädgård söker nu serveringspersonal till våra event och till julbordsperioden 28 november - 21 december. Att arbeta på Rosendals Trädgård är en spännande roll där ingen dag är den andra lik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande jobb eller roller inom event, servering eller restaurang, som är flexibel och lösningsorienterad och som kan anpassa dig till olika situationer. Du är serviceinriktad, trivs med att möta människor och kan arbeta varierande tider från morgonpass till sena kvällar.
Om dina arbetsuppgifter
I rollen som serveringspersonal på Rosendals Trädgård blir du en viktig del av våra event. Arbetet är varierande och kan innebära allt från att rodda inför och efter evenemang i våra olika lokaler, till att servera gäster eller ibland arbeta i baren.
Våra event är varierande, det är allt från fester, middagar och konferenser till pop up-evenemang som vi arrangerar för både företag och privatpersoner. En stor del av arbetet kretsar också kring de många bröllop vi får möjlighet att arrangera i vår vackra trädgård. Under julbordsperioden arbetar du framför allt med servering och värdskap kring våra traditionella julbord, som är en av årets höjdpunkter för våra gäster.
Vilka är vi?
Rosendals Trädgård är beläget på Djurgården och är i grunden en handelsträdgård med park och biodynamisk odling av grönsaker, frukt och blommor. Här finns vårt lunchkafé och kök som just flyttat in i nybyggda lokaler, till det läggs en omfattande festvåningsverksamhet.
Vi har även ett Vedugnsbageri och Gårdsbutik samt Plantbod med växtförsäljning och kurs- och visningsverksamhet inom trädgård och mat.
Kök och trädgård har ett nära samarbete, och menyer skrivs utifrån säsong och skörd. Här är råvaran i fokus och vi tar inspiration från hela världen när vi lagar mat. Till det läggs Vedugnsbageriet med Stockholms största stenugn och en gårdsbutik med försäljning av egen förädling, vedugnsbageriets bröd, trädgårdens grönsaker, örter och frukt. Såväl odling som kök- och restaurang är KRAV-certifierade.
Vår vision är att skapa en plats fylld av mathantverk, inspiration, och matglädje för våra gäster. Vi har över 40 års erfarenhet av biodynamisk odling, och har serverat våra gäster ekologiskt och närproducerat långt tillbaka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: personal@rosendalstradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Stiftelsen Rosendals Trädgård
