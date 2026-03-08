Servispersonal till Boqueria Göteborg
Boqueria är inspirerad av gemenskapen, glädjen och smakerna som finns i den spanska matkulturen. En livlig restaurang där maten står i centrum, där vi samlas för att umgås och njuta av härlig spansk mattradition. Det livliga bordet där allt delas, från mindre tapas till större raciones.
¡Bienvenidos!
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och gillar att ge personlig service? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår matsal. Där kommer du att vara en del av vårt team av servispersonal tillsammans med hovmästare och runners som tillsammans med köket och baren jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt tidigare erfarenhet från servisyrket. Du har ett stort intresse för mat och vi ser gärna att du även har ett intresse av vin och dryck. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en 75-100% tillsvidareanställning som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
