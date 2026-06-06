Servispersonal sommaren 2026
Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB / Servitörsjobb / Karlskrona Visa alla servitörsjobb i Karlskrona
2026-06-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB i Karlskrona
Säsongsjobb sommaren 2026
Ni har kunskaper inom matsalsarbete från att ta i mot gäster till att ta beställning och betalning, ett plus om ni kan drycker och bar och givetvis råvarukännedom.
Ni är Stresstålig och kan jobba i ett team med god samarbetsförmåga och även jobba självständigt. Ni kommer givetvis få rutiner och utbildning när det gäller allt runt anställningen
tjänsten gäller från 11 juni till sista Augusti och kan förlängas
Tjänsten är 100%
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@havsviken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB
(org.nr 559116-5237)
Dragsövägen 14 (visa karta
)
371 37 KARLSKRONA Arbetsplats
Havsvikens Restaurang i Karlskrona Jobbnummer
9951027