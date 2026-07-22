Servispersonal sökes Timanställning

GL Sjövik AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-07-22


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Servispersonal sökes – Timanställning
Vi söker en serviceinriktad och engagerad servispersonal till vår libanesiska restaurang i Liljeholmskajen.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Timanställning.
Arbete främst kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av servering inom restaurang.
Du är över 20 år.
Du är ansvarstagande, stresstålig och har god servicekänsla.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Vi erbjuder
Ett trevligt arbetsklimat.
Möjlighet att arbeta i en uppskattad libanesisk restaurang.
Flexibla arbetstider.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@blubnankajen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GL Sjövik AB (org.nr 559508-8542)
Ekfatsgatan 1 (visa karta)
117 57  STOCKHOLM

Jobbnummer
10009217

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