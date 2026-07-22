Servispersonal sökes Timanställning
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2026-07-22
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Servispersonal sökes – Timanställning
Vi söker en serviceinriktad och engagerad servispersonal till vår libanesiska restaurang i Liljeholmskajen.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Timanställning.
Arbete främst kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av servering inom restaurang.
Du är över 20 år.
Du är ansvarstagande, stresstålig och har god servicekänsla.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Ett trevligt arbetsklimat.
Möjlighet att arbeta i en uppskattad libanesisk restaurang.
Flexibla arbetstider.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@blubnankajen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GL Sjövik AB
(org.nr 559508-8542)
Ekfatsgatan 1 (visa karta
)
117 57 STOCKHOLM Jobbnummer
10009217