Servispersonal okt till dec 2025

Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB / Servitörsjobb / Karlskrona
2025-10-09


Servis julbord 2025
Ni har kunskaper inom matsalsarbete från att ta i mot gäster till att ta beställning och betalning, ett plus om ni kan drycker och bar och givetvis råvarukännedom.
Ni är Stresstålig och kan jobba i ett team med god samarbetsförmåga och även jobba självständigt.
tjänsten gäller från 20 oktober till 20 December och kan förlängas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: lars@havsviken.se

Arbetsgivare
Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB (org.nr 559116-5237)
Dragsövägen 14 (visa karta)
371 37  KARLSKRONA

Arbetsplats
Havsvikens Restaurang i Karlskrona

Kontakt
Restaurangchef
Lars Nielsen
lars@havsviken.se
0706596462

