Servispersonal okt till dec 2025

Servis julbord 2025 Ni har kunskaper inom matsalsarbete från att ta i mot gäster till att ta beställning och betalning, ett plus om ni kan drycker och bar och givetvis råvarukännedom. Ni är Stresstålig och kan jobba i ett team med god samarbetsförmåga och även jobba självständigt. tjänsten gäller från 20 oktober till 20 December och kan förlängas
Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.