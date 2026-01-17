Servispersonal med passion för dryck och service
2026-01-17
Vi söker servispersonal med passion för dryck och service till vår lunch
Lundabryggeriets Ölkällare söker dig som har flera års erfarenhet inom restaurang och brinner för att ge gästerna en riktigt bra upplevelse.
Du är van vid ett högt tempo och trivs i en miljö där det händer mycket. Du är snabb, självgående och lär dig nya rutiner utan problem - men du är också en lagspelare som gärna jobbar tillsammans med kollegorna.
Start mitten av Februari !
Vi letar efter dig som:
Har några års erfarenhet av servering
Kan arbeta lunchpass på vardagar- kvällar och helger kan förekomma vid behov
Klarar av stressiga situationer och håller huvudet kallt
Är social, serviceminded och noggrann
Vi erbjuder:
Bra lön enligt överenskommelse
Flexibla arbetstider
En rolig arbetsmiljö med kunniga kollegor och trevliga gäster
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till info@lundsolkallare.se
, vi ser fram emot att höra från dig!
Lundabryggeriets Ölkällare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@lundsolkallare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servispersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ölkällaren Lund AB
(org.nr 559445-9777), http://www.lundsolkallare.se
Bredgatan 25 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Lundabryggeriet Ölkällare AB Jobbnummer
9690038